Per questo motivo per la loro terza fatica, le signore con la barba hanno deciso di creare da zero un proprio universo e, grazie al supporto di 505 Games, di provare a prendersi tutte la gloria.

Per quanto apprezzato, Road to Eden ha per i suoi sviluppatori, lo studio svedese The Bearded Ladies , un grande difetto: è basato sulla licenza di Mutant Chronicles, una serie di giochi da tavolo e romanzi piuttosto conosciuta. Hanno fatto persino un film, anche se di qualità infima. Si tratta di un immaginario comunque molto forte, una cosa che, a loro dire, ha limitato molto la loro libertà creativa.

Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco molto amato. Un'esperienza sicuramente non perfetta, ma con tanto di quel carisma da spingere coloro che sono sopravvissuti alle prime durissime ore della campagna ad amare i suoi protagonisti e la loro epopea. Anche se questi erano un cinghiale e una papera antropomorfi, oltretutto non bellissimi da vedere.

L’evoluzione di Mutant Year Zero: Road to Eden

Il design dei personaggi di Miasma Chronicles è sicuramente originale

Tutti coloro che hanno amato Mutant Year Zero: Road to Eden non avranno difficoltà a familiarizzare con le meccaniche di gioco di Miasma Chronicles. Si tratta, infatti, nuovamente di un gioco di ruolo che, durante i combattimenti, si tramuta in uno strategico a turni in stile XCOM.

L'esperienza dello studio svedese ha consentito loro di rendere l'amalgama tra i vari elementi più coeso e compatto, in modo da rendere l'esperienza più divertente e malleabile, senza i picchi di difficoltà del gioco di debutto. Questo ha anche consentito di introdurre alcuni elementi che potrebbero dare la possibilità di avvicinarsi a Miasma Chronicles anche ai non amanti del genere.

Miasma Chronicles fonde un gioco di ruolo con uno strategico in tempo reale

Questo avviene principalmente dando la possibilità di scegliere innanzitutto il livello di difficoltà, che va da "Storia" ad "Editor Alfa", e successivamente anche quella che viene definita la Modalità di gioco. In questo caso si può scegliere tra Tattica Leggera, che consente di avere una lettura statistica dei combattimenti meno legata al caso o ad altri elementi (come la distanza), e Tattica Completa, che invece vi getterà addosso tutte le variabili che The Bearded Ladies ha introdotto nel suo sistema di combattimento. Questo ventaglio di opzioni dovrebbe consentire a chiunque di trovare la sfida che meglio si adatta alle proprie esigenze, oltre che evitare quei colli di bottiglia che hanno reso le prime ore di Mutant Year Zero: Road to Eden uno scoglio insuperabile per molti.

Altri due elementi che abbiamo apprezzato molto sono l'alternanza tra fasi stealth e quelle di combattimento e le variabili introdotte per l'equipaggiamento. Un elemento importante di Miasma Chronicles, infatti, è la fase di preparazione allo scontro. Durante la ricerca di sua madre, Elvis e i suoi amici incontreranno diversi nemici che sbarrano loro la strada e che non sarà possibile evitare per via di un design delle mappe lineare, che fa uso dei cosiddetti "gatekeeper" per impedire un'accesso frettoloso a parti dello scenario avanzate. A quel punto le alternative saranno due: o provare ad affrontare tutti a testa bassa (in bocca al lupo) o provare prima a sfoltire le linee nemiche. Avvicinandosi di soppiatto, i personaggi con armi silenziate possono provare a far fuori gli avversari senza allertare i loro compagni, magari sfruttando i bonus per il fiancheggiamento o per la sorpresa. Nonostante questo non tutti i nemici possono essere fatti fuori in questo modo, a meno di avere un gruppo di eroi iper-potenziato, ma questo non vuol dire che non vale la pena semplificare uno scontro in questo modo, anche perchè basta un tasto per entrare e uscire dalla modalità stealth, una cosa che consente di riposizionarsi in maniera veloce e intuitiva.

I combattimenti di Miasma Chronicles si ispirano a quelli di XCOM

Col passare delle ore, inoltre, Elvis e i suoi alleati acquisiranno tutta una serie di armi, accessori e abilità davvero ampia che, unita all'albero delle abilità di ognuno, è in grado di modificare pesantemente il modo di approcciare una battaglia o di utilizzare un determinato personaggio. Per esempio le armi possono essere potenziate o meno. Inoltre ce ne sono alcune a lungo raggio, altre a corto, altre ancora con proiettili rimbalzanti. Tutto questo senza contare i poteri del braccio di Elvis, che aggiungono un ulteriore strato di variabili e di effetti da non sottovalutare.