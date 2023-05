Planet of Lana, la recensione di un’avventura cinematica sci-fi in un meraviglioso mondo alieno

Sono passati sei anni da quando Adam Stjärnljus ha disegnato su Photoshop l'immagine di una ragazza e di un animaletto alieno stagliati su un lussureggiante paesaggio naturale, intenti a fissare un robot dall'estetica somigliante a quella dei ragni che si trovano in tante case - di colore nero, il corpo grande, le zampette sottili. Il fatto stupefacente è che Planet of Lana è rimasto del tutto coerente rispetto a quel concept iniziale, così forte e potente da aver traghettato Stjärnljus verso la fondazione di Wishfully Studios e lo sviluppo dell'avventura che vede protagonisti Lana e Mui. È un videogioco snello, Planet of Lana, senza astrusi collezionabili, luoghi opzionali da esplorare o armi in quantità. Lana è una ragazza indifesa, ma grazie alla collaborazione con il piccolo Mui riesce a superare ogni sfida presente su Novo, un mondo baciato da un sole stupendo su cui cresce un'abbondante vegetazione. Non mancano tributi a esperienze classiche nel genere delle avventure cinematiche - Another World su tutte - ma Planet of Lana riesce a distinguersi e a spiccare grazie all'incredibile cura profusa dal team nel design di ogni aspetto del gioco. Ve ne parliamo approfonditamente nella nostra recensione di Planet of Lana.

Un incontro inaspettato Il piccolo Mui è centrale nel gameplay e nella trama di Planet of Lana, e ricorda molto alcuni esserini disegnati dallo Studio Ghibli Il percorso della giovane Lana inizia in un vivace insediamento umano sul misterioso pianeta di Novo. La ragazza insegue la sorella maggiore, Elo, e così impariamo i rudimenti del movimento: correre, saltare, accucciarsi. Uscite dal villaggio costruito sul bordo dell'acqua, le due vedono delle misteriose navicelle piombare dallo spazio: una di queste rapisce Elo e altri esseri umani, e Lana, disperata, inizia l'inseguimento del robot che ha catturato sua sorella. Le premesse e lo svolgimento della trama di Planet of Lana sono tutt'altro che originali nel mondo della fantascienza (videoludica e non), ma le modalità del racconto mantengono vivace l'interesse del giocatore per tutta la durata dell'avventura, pari a cinque ore circa. È presente un solo tipo di collezionabile, di particolare interesse per chi vuole approfondire la storia delle origini del pianeta di Novo; inoltre, ben presto l'ingresso di un particolare personaggio porterà la storia e il gameplay in direzioni inaspettate. Si tratta di Mui, un animaletto simile a un gattino nero che, inizialmente imprigionato dai robot e poi liberato da Lana, si rivelerà un impareggiabile alleato per inseguire i robot che hanno rapito Elo, svelare i misteri del pianeta e sopravvivere alle sue insidie. Novo è un pianeta pieno di mistero, e l'esplorazione di Lana e Mui li porterà attraverso ambientazioni capaci di parlare al giocatore e raccontare la storia di questo mondo alieno Attraversando le distese di Novo, senza descrizioni di oggetti o lunghe linee di dialogo, i giocatori riescono a intuire molte cose sul pianeta, sullo scopo dei robot e sul ruolo degli esseri umani. Abbiamo molto apprezzato il crescendo finale, emozionante e capace di esaltare entrambi i protagonisti di Planet of Lana, con le loro capacità e peculiarità.

Il linguaggio della collaborazione Dopo essere stato salvato da Lana, Mui le resterà accanto e la aiuterà nella sua missione di salvare la sorella Elo: questa impresa è la colonna portante di tutto Planet of Lana Il gameplay di Planet of Lana è fondato sul dialogo tra le abilità umane di Lana - arrampicarsi, correre, saltare, nascondersi - e quelle animali di Mui. La loro comunicazione si svolge tramite ordini verbali da parte di Lana; a tal proposito, gli sviluppatori di Wishfully hanno creato un linguaggio ad hoc, semplice e intuitivamente comprensibile. È però piuttosto strano vedere Mui cavarsela perfettamente da solo nelle prime battute successive alla sua liberazione da parte di Lana, per poi diventare una sorta di pupattolo che non fa altro che seguire gli ordini della protagonista: la scelta è comprensibile nell'ottica di fornire una totale agency al giocatore, chiamato a risolvere puzzle che richiedono l'accurata gestione dei movimenti sia di Lana, sia di Mui, ma risulta, all'atto pratico, dissonante rispetto al modo in cui l'animaletto, coraggioso e perfettamente capace di cavarsela da solo, viene presentato nelle fasi iniziali. Al di là di queste considerazioni, Planet of Lana presenta una riuscitissima alternanza di puzzle basati su logica, gestione del tempo, capacità d'osservazione e movimento nello spazio. Solo in un paio di occasioni ci siamo ritrovati bloccati per alcuni minuti, ma per il resto dell'avventura siamo rimasti stupiti dalla capacità di Wishfully di fornire gentilmente indizi ai giocatori, senza mai imboccarli in maniera diretta. Aiuta la scelta di inserire dei checkpoint all'inizio di ogni puzzle e nelle fasi intermedie degli enigmi più complessi, in modo tale da allontanare ogni possibile senso di frustrazione e incoraggiare la sperimentazione. Nel corso delle ore, Lana e Mui guadagnano nuove abilità, tali da consentire interazioni differenti con l'ambiente e con gli animali che abitano il pianeta Novo e da rinnovare continuamente un'esperienza dalla durata perfetta, sapientemente proporzionata nelle sue varie componenti. Ciascuno dei due protagonisti ha il suo punto debole: quello di Mui è l'acqua. Lana dovrà aiutarlo a superare gli ostacoli acquatici per proseguire Come ogni avventura cinematica che si rispetti, Planet of Lana è un'alternanza di pieni e vuoti, di sequenze di gameplay concitato e di camminate capaci di farci intuire il passato e il presente di un mondo verdeggiante e stupendo, in cui l'essere umano sembra più una parentesi che una presenza costante, e con un'invasione à La Guerra dei Mondi a fare da sfondo al continuo incedere di Lana e Mui.

Sotto un sole alieno Pianure, caverne, deserti, spiagge: nella sua durata, tutto sommato contenuta, Planet of Lana fa esplorare al giocatore una grande varietà di ambientazioni disegnate in modo sublime Dicevamo in apertura che Planet of Lana si è sviluppato in maniera del tutto coerente rispetto alla sua idea iniziale, mirabilmente condensata in un artwork che ancora oggi può essere utilizzato per "scomporre" gli elementi distintivi dell'avventura, sia dal punto di vista visivo che di gameplay. Il rapporto tra Lana e Mui è costantemente al centro della scena, anche nelle fasi in cui i due sono costretti a essere separati; il pianeta Novo è esteticamente indimenticabile, a metà tra la bellezza essenziale di Another World e l'esuberanza di un film dello Studio Ghibli. Gli elementi dei vari piani dello scenario non risultano mai intrusivi per la visibilità di quanto accade su schermo, e anzi aiutano a focalizzare l'attenzione sulle componenti utili alla risoluzione degli enigmi e alla comprensione degli eventi della storia, mai illustrata a parole, ma sempre affidata a ciò che ambientazione e interazione con gli abitanti (e gli invasori) del pianeta riescono a esprimere in maniera non verbale. Ciò non vuol dire che le parole non siano importanti, anzi. È palpabile lo studio maniacale fatto dal Lead Sound Designer Francesco Ameglio e dal team audio, capace di dare centralità alla comunicazione tra Lana e Mui in qualsiasi situazione: se un robot è nei paraggi, i comandi della ragazza saranno un semplice sussurro, rotto dai singhiozzi in alcuni momenti di particolare concitazione; se invece non vi sono pericoli in vista, la voce di Lana sarà squillante, e i dolci versi di Mui risuoneranno senza timore negli spazi attraversati dai due. Che siano pianure, caverne o ambienti più marcatamente antropizzati, gli scenari tratteggiati da Wishfully sono sempre capaci di stupire per bellezza e coerenza nella direzione artistica, anche grazie all'accompagnamento fornito dalle magnifiche musiche di Takeshi Furukawa (già compositore della colonna sonora di The Last Guardian). Planet of Lana è un capolavoro dal punto di vista del design visivo e sonoro, e riesce a spiccare sempre per cura cromatica e di regia Questo quadro d'eccellenza è completato da un comparto tecnico praticamente privo di singhiozzi o imperfezioni, con una pulizia invidiabile nella resa dei movimenti dei personaggi e delle loro interazioni con gli elementi presenti nell'ambiente. È presente una traduzione in lingua italiana, naturalmente limitata ai soli prompt dei comandi (essendo assente, come detto, una traduzione dei pochissimi dialoghi presenti). Segnaliamo l'assenza, al momento, di opzioni di accessibilità e di riconfigurazione dei controlli: gli sviluppatori hanno comunicato che il tutto verrà aggiunto in un secondo momento.