Pokémon Unite: Umbreon arriva questa settimana, a seguire anche Leafeon e Inteleon

Da questa settimana i giocatori di Pokémon Unite possono ottenere e usare in combattimento Umbreon, l'evoluzione di tipo Ombra di Eevee. Il lancio è fissato per giovedì 25 maggio 2023 su Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android e per l'occasione Studio TiMi ha pubblicato un gameplay trailer che ci offre un assaggio dello stile di combattimento di questo Pokémon, che potrete visualizzare di seguito.

Come possiamo vedere nel filmato Umbreon combatte principalmente con attacchi a distanza ravvicinata, usando zampate e codate per stordire i malcapitati di turno, forte di una barriera che lo protegge dai colpi in arrivo.

Oltre a Umbreon, nei prossimi giorni arriverà anche un'altra "eeveeluzione", ovvero il Pokémon Erba Leafeon, che sarà disponibile a partire dall'8 giugno. Ricordiamo inoltre che nel roster troviamo anche Sylveon (Folletto), Glaceon (Ghiaccio) ed Espeon (Psico).

Successivamente seguirà Inteleon, la forma evolutiva finale di Sobble, lo starter d'acqua di Pokémon Spada e Scudo, che tuttavia al momento non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra.

Invece è stato rinviato il lancio dell'update 3.0 di Pokémon HOME, che avrebbe dovuto introdurre questa settimana il collegamento a Pokémon Scarlatto e Violetto.