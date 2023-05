INDIE Live Expo 2023: l'evento ci segnala i migliori annunci videoludici

Come già vi abbiamo riportato, è da poco andato in onda l'INDIE Live Expo 2023, la "vetrina digitale biennale che mette in contatto gli appassionati di giochi indie di tutto il mondo". L'evento ha messo in luce più di 300 giochi, presentando anteprime mondiali, nuovi trailer e aggiornamenti di giochi indie già disponibili.

Potete rivedere l'intero evento qui sotto.

Tramite una comunicazione ufficiale, l'organizzatore dell'evento ha segnalato alcuni delle migliori anteprime mondiali. Ad esempio, Why So Serious, Inc, creatori di Needy Streamer Overload, hanno presentato Boyhood's End che verrà pubblicato nell'agosto 2023. Odencat (Meg's Monster) ha rivelato il prossimo progetto Dream Channel Zero, che verrà pubblicato nel quarto trimestre del 2024, mentre Pocketpair,Inc. (Palworld) ha rivelato il nuovo titolo Never Grave: The Witch and The Curse, in uscita nel corso dell'anno.

Tra gli altri annunci, vi è un nuovo trailer per l'aggiornamento di Omega Crafter, gioco di sopravvivenza open-world di Preferred Networlds, ma anche l'annuncio di nuovi contenuti per Glaciered, gioco d'azione e avventura soulslike di PLAYISM, e nuovi filmati per Heart of the Machine, gioco di simulazione strategica di Hooded Horse.

PLAYISM ha annunciato la data di pubblicazione di From Madness with Love, una visual novel dating sim in arrivo su Steam il 18 giugno 2023; mentre Passpartout 2: The Lost Artist, il gioco di simulazione d'avventura per artisti di Happinet ha confermato l'uscita su Nintendo Switch, inoltre è stata annunciata la data di pubblicazione della versione 1.0 di BOKURA, il puzzle d'avventura per due giocatori di KODANSHA, in arrivo su Steam, Nintendo Switch, iOS e Android il 10 agosto 2023.

"Un'altra serie in archivio! Lo spazio indie continua a fiorire e noi amiamo avere il privilegio di dare a centinaia di giochi un riflettore globale", ha dichiarato Ryuta Konuma, fondatore di Ryu's Office. "Non saremmo stati in grado di farlo senza il supporto dei nostri media partner, dei creatori di contenuti e delle loro comunità, e dei nostri spettatori in tutto il mondo".

