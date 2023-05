Zelda: Tears of the Kingdom, scoperto un nuovo e facile glitch per duplicare oggetti

Con l'avanzare dell'esplorazione all'interno del mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è spuntato anche un nuovo glitch che, come un precedente simile, può anche funzionare a favore del giocatore attraverso una semplice e veloce moltiplicazione degli oggetti nell'inventario.

Scoperto dall'utente Reddit "USBdongle6727", questo glitch consente di duplicare oggetti in maniera molto veloce, utilizzando la paravela come il sistema principale per sfruttare questo "buco" nel gioco Nintendo.



Come dimostrato dal video riportato qui sopra, questa particolare soluzione richiede di essere in volo planato con la paravela per utilizzare il glitch della duplicazione degli oggetti per ottenere effetti ancora più notevoli rispetto alla versione scoperta in precedenza del trucchetto in questione.

Come visibile nel filmato, in 30 secondi è possibile ottenere 20 diamanti, tanto per fare un esempio. Ovviamente si tratta di un sistema che sfrutta un'incongruenza nel gioco per "farmare" risorse e non è proprio un metodo corretto, ma all'occorrenza può fare molto comodo.

Nel frattempo, abbiamo visto anche come l'Ultramano sia un omaggio alla storia di Nintendo, come una sorta di easter egg palese all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.