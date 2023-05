The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'Ultra-Hand è un omaggio alla storia di Nintendo

Forse non tutti sanno che l'Ultra Hand presente in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei nuovo poteri fondamentali di Link, è un omaggio diretto alla storia di Nintendo, avendo lo stesso nome di un vecchio giocattolo prodotto dalla compagnia.

Chi conosce la storia di Nintendo lo sa bene, ma il fatto potrebbe non essere noto a tutti: nei suoi quasi 135 anni di storia, la compagnia ha attraversato diverse fasi prima di specializzarsi nei videogiochi.

L'Ultra Hand di Nintendo del 1966

Dopo le carte da gioco, ha lanciato sul mercato vari giocattoli e gadget, alcuni di questi di particolare successo.

Uno dei più noti è proprio l'Ultra Hand, uscita nel 1966: si trattava di una sorta di braccio allungabile in grado di prendere gli oggetti a distanza, per il grande sollazzo di grandi e piccini degli anni 60. Potete avere un'idea di come si presentasse nell'immagine riportata qui sopra.

È chiaro che la nuova Ultra Hand di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei nuovi poteri in possesso di Link nel gioco, è proprio un riferimento diretto a questo storico giocattolo di Nintendo. D'altra parte, avevamo già visto qualcosa del genere, proprio all'interno della stessa serie.

Uno degli oggetti storici di Link, lanciato soprattutto in The Legend of Zelda: A Link to the Past, è il Power Glove, ovvero il guanto che incrementa la forza del protagonista, chiamato precisamente come l'omino strano controller a guanto che venne lanciato all'epoca del NES.