Planet of Lana: primi voti molto positivi per l'affascinante avventura su Game Pass

Planet of Lana, evidentemente, non ha tradito le premesse: i primi voti sono molto positivi per l'affascinante avventura di Wishfully Studio, al suo debutto con questo particolare titolo che evidentemente ha stregato buona parte della stampa specializzata.

Opera prima del team svedese, il gioco si presenta come un adventure d'altri tempi con impostazione in 2D, che potete conoscere meglio nella nostra nuova recensione di Planet of Lana, pubblicata proprio in questi minuti. Si tratta anche di uno dei titoli più interessanti della nuova mandata di maggio 2023 su Xbox Game Pass, dunque il download è caldamente consigliato a tutti gli abbonati.

Vediamo dunque i primi voti emersi fin qui per Planet of Lana:

Multiplayer.it - 85

Edge - 90

God is a Geek - 90

XboxEra - 90

GamingBolt - 90

GamesRadar+ - 90

Sector - 90

Worthplaying - 90

Press Start - 85

WellPlayed - 85

PureXbox - 80

TheSixthAxis - 80

Game Informer - 78

Checkpoint Gaming - 75

Digital Trends - 70

La maggior parte delle recensioni loda l'aspetto estetico del gioco, con la sua particolare grafica "disegnata a mano" e perfettamente animata, con scelte cromatiche perfettamente azzeccate per creare le giuste atmosfere del pianeta in questione, ma anche diversi aspetti del gameplay.

In linea di massima, Planet of Lana si è rivelato un'avventura strutturata in base ai canoni classici del genere in struttura 2D, con enigmi per costruiti e un ottimo ritmo nonostante la durata non molto estesa, dotato di grande atmosfera e di una direzione artistica particolarmente ispirata.