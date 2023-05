The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un glitch permette di duplicare gli oggetti

In queste ore oltre 10 milioni di giocatori stanno giocando a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, esplorando da cima a fondo tutte le ambientazioni e scoprendo i segreti celati nell'attesa esclusiva per Nintendo Switch. Tra le varie scoperte c'è anche un glitch che permette di duplicare all'infinito qualsiasi materiale che può essere infuso con le frecce.

Il trucco è abbastanza semplice e richiede solamente di avere almeno due archi da equipaggiare. Di seguito i passaggi per attivarlo se avete intenzione di utilizzarlo:

Equipaggia un qualsiasi arco ed estrailo premendo ZR

Premi la freccia su del D-Pad e seleziona il materiale che vuoi duplicare

Premi il tasto start per aprire l'inventario

Lascia cadere a terra l'arco equipaggiato scartandolo

Equipaggia un altro arco

Premi rapidamente due volte il tasto start il più veloce possibile per chiudere e riaprire il menu

Lascia cadere a terra anche il secondo arco

Chiudi la schermata dell'inventario

Raccogli entrambi gli archi da terra: riceverai due unità del materiale usato in precedenza

Teoricamente è possibile ripetere all'infinito questo glitch per duplicare i materiali più rari dell'inventario, che volendo poi potrete rivendere per accumulare una fortuna. Tenete comunque presente che probabilmente il glitch verrà sicuramente eliminato con una delle prossime patch di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Se non volete ricorrere a questi barbatrucchi ma vi serve comunque una mano, date uno sguardo alla nostra guida completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in continuo aggiornamento.