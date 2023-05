Halo Infinite: Stagione 4, data d'uscita e nuovi contenuti in arrivo da 343 Industries

Prosegue il cammino di Halo Infinite con la Stagione 4, la cui data d'uscita è fissata per il 20 giugno 2023 e che porterà con sé diverse nuove caratteristiche e contenuti, come riferito da 343 Industries sul blog ufficiale del gioco.

Tutte le novità sono state discusse nella nuova puntata del podcast "Spartan Chatter", riportata qui sotto, nella quale il responsabile degli aggiornamenti live service, Sean Baron, ha illustrato le caratteristiche della Stagione 4.

In particolare, la nuova stagione porterà con sé la modalità Infection, a partire già dal 20 giugno 2023.

Con l'arrivo della Season 4 verrà introdotta una nuova organizzazione delle livree premium, conquistabili attraverso Battle Pass o Shop, le quali aurano versioni individuali compatibili con tutti i core di armatura presenti. Non solo, una grossa novità che verrà introdotta sono i Career Rank.

Questi ranghi legati alla carriera sono un nuovo sistema di progressione globale di Halo Infinite che avranno avvio il 20 giugno, e dividono i giocatori in vari ranghi in base al loro avanzamento complessivo nel gioco, con una progressione simile alla carriera militare del mondo di Halo, per così dire.

Tra le nuove mappe arriverà il remake di Plaza da Halo 5, ricreata da alcuni utenti della community attraverso la Forgia e messa a disposizione nella rotazione. Si terrà inoltre il primo Bonus XP Weekend per Halo Infinite, che si terrà dal 2 al 4 giugno, dunque prima del lancio della Stagione 4.