PlayStation Store, il Pianeta degli Sconti: le nuove offerte sui giochi PS5 e PS4

È tornato il Pianeta degli Sconti su PlayStation Store: una promozione ormai consolidata per la piattaforma digitale Sony, che si focalizza sulle edizioni speciali e anche in questo caso propone alcuni affari davvero interessanti, validi fino all'8 giugno. Ebbene, quali sono le più interessanti offerte sui giochi PS5 e PS4? Dal frenetico open world del reboot di Saints Row alle inquietanti atmosfere di Alan Wake Remastered, dall'orrore cosmico di Sherlock Holmes The Awakened alle gare senza fiato di Rims Racing, passando per gli spettacolari scontri di JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R e la coinvolgente avventura in stile RPG di Yakuza: Like a Dragon, ecco la nostra selezione degli affari da non perdere.

Saints Row Saints Row, uno scontro a fuoco Disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store grazie alle nuove offerte, Saints Row è il reboot della celebre serie action a base open world firmata Volition. Lo scenario è quello di Santo Ileso, una città ispirata a Las Vegas che avremo il compito di conquistare partendo dal basso, al comando di un criminale di strada con un grande sogno: creare una gang, anzi un vero e proprio impero con cui dominare il territorio. Un'impresa non facile, perché ci sono già diversi gruppi malavitosi che controllano le varie zone di Santo Ileso e dovremo affrontarli a viso aperto per conquistare la loro fetta, munendoci delle migliori armi e dei migliori veicoli per completare le missioni man mano più complesse di una lunga campagna con cui potremo cimentarci da soli o in cooperativa, accedendo ai vari incarichi mentre esploriamo liberamente l'ampia mappa del gioco. Un impianto valido, capace di esprimere appieno il suo grande potenziale? Non proprio: nella nostra recensione di Saints Row abbiamo spiegato come il titolo sia tecnicamente datato, scritto in maniera poco convinta e dotato di un modello di guida grezzo. Certo, per 27,99€ anziché 69,99€ magari è il caso di dargli una possibilità, specie se questo reboot vi aveva incuriositi.

Alan Wake Remastered Alan Wake Remastered, il protagonista esplora uno scenario notturno Anche l'edizione rimasterizzata dell'action shooter horror di Remedy Entertainment può essere vostra al prezzo più basso di sempre con il Pianeta degli Sconti: Alan Wake Remastered viene via a soli 11,99€ anziché 29,99€, il che si pone senza dubbio come un ottimo motivo per scoprire finalmente l'avventura dello scrittore maledetto che dà nome al gioco, e che rimane intrappolato in una sorta di incubo a occhi aperti durante una vacanza nella remota cittadina di Bright Falls. Sembra infatti che l'oscurità controlli questo luogo, e Alan se ne rende conto nella maniera peggiore: le ombre inghiottono sua moglie e sembra che l'unico modo per salvarla sia quello di esplorare lo scenario brandendo una torcia elettrica e una pistola: la prima è in grado di fendere la corazza dei nemici, fatta di puro buio, che a quel punto diventano vulnerabili ai normali proiettili. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla recensione di Alan Wake Remastered.

Sherlock Holmes The Awakened Sherlock Holmes The Awakened, il giovane Sherlock munito di lanterna Prima promozione in assoluto e dunque anche qui cifra più bassa di sempre per Sherlock Holmes The Awakened, remake dell'omonima avventura targata Frogwares che potrete acquistare approfittando di uno sconto del 20%, dunque a 31,99€ anziché 39,99€. Rispetto all'originale del 2006, il gioco ridisegna il comparto tecnico e introduce alcune migliorie generali, lasciando però intatta la sua affascinante trama lovecraftiana. È infatti un suggestivo crossover quello che il team di sviluppo ucraino ripropone in questa occasione, con Sherlock e Watson alle prese con il loro primo, vero caso, che manco a farlo apposta coinvolge forze ben al di sopra della comprensione umana. Riuscirà il dinamico duo a portare a termine un'indagine così complessa e rischiosa? Ne abbiamo parlato nella recensione di Sherlock Holmes The Awakened.

Rims Racing RiMS Racing, una sequenza di gara Progetto d'esordio per il team italiano RaceWard Studio, Rims Racing è un gioco di guida su due ruote di stampo realistico, dotato di un modello simulativo solido e convincente che si declina nell'ambito di una struttura decisamente compatta, con appena otto modelli di moto e quindici tracciati, che includono dieci piste ufficiali e cinque affascinanti scenari urbani. Disponibile grazie alla promozione a soli 7,99€ anziché 39,99€, con uno sconto dunque dell'80%, il racer ha dei grandi pregi che gli appassionati più esigenti non mancheranno di percepire, sebbene il comparto tecnico non sia proprio eccelso e l'intelligenza artificiale sia rivedere: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Rims Racing.