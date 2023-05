Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension: i trailer sarebbero presto in arrivo, secondo Dusk Golem

Con la fine di maggio e l'arrivo del Summer Game Fest ci aspettiamo di vedere molti trailer dei giochi più attesi del 2023 e del 2024 e tra questi potrebbero anche esserci quelli di vari Silent Hill. Secondo il noto leaker Dusk Golem, infatti, i trailer di Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension sarebbero in arrivo tra non troppo, probabilmente anche prima di giugno.

Dusk Golem ha affermato di aver visto tre trailer per i progetti appena citati. Ha anche affermato che Silent Hill 2 Remake ha una grande art direction, che Silent Hill Townfall sembra molto interessante e che Silent Hill Ascension pare visivamente ottimo. Inoltre, afferma di non sapere se Silent Hill The Short Message (che era noto con il nome in codice Sakura precedentemente) sia stato cancellato o meno.

Ovviamente si tratta sempre e solo di un leak, non di informazioni ufficiali. Come sempre, è possibile che Dusk Golem stia dicendo il vero, ma Konami potrebbe cambiare i piani all'ultimo minuto.

Ricordiamo che Silent Hill 2 Remake è, come è ovvio, il remake del secondo capitolo della saga. Arriverà per PS5 e PC e propone una grafica completamente ricreata e alcune modifiche minori. Silent Hill Townfall è invece un progetto di calibro "indie" pubblicata da Annapurna Interactive e sviluppata da No Code (Observation).

Silent Hill Ascension, infine, non è un videogioco, ma un progetto in streaming interattivo basato sulla trama. Pare che i giocatori potranno compiere scelte per far evolvere la storia.

Diteci, quali giochi vi interessano di più? Ricordate che è anche in sviluppo Silent Hill f.