Final Fantasy 16: svelati tutti i sistemi di spostamento, c'è una brutta notizia per i nostalgici

Final Fantasy 16 è un grande gioco composto da più aree. Non si tratta di un mondo a mappa aperta e non propone nemmeno le classiche vecchie "world map" tramite le quali raggiungere i vari dungeon e le città. Come faremo quindi a spostarci? Principalmente a piedi e con i chocobo, oltre ovviamente al viaggio rapido con teletrasporto. Non ci saranno altri mezzi di spostamento, quindi pare proprio che i nostalgici dovranno prepararsi a non trovare mezzi acquatici e volanti, tipici dei vecchi Final Fantasy.

L'informazione arriva dall'ennesimo frammento di intervista condiviso da GameInformer. Hiroshi Takai, director di Final Fantasy 16, ha parlato della questione.

"A dire la verità, si tratta solo di chocobo", afferma Hiroshi Takai. "Nei giochi di Final Fantasy del passato, c'erano canoe, barche o auto con cui viaggiare. Ma in Final Fantasy 16, dato che il nostro gioco si basa sulla mappa del mondo principale e sul fatto di viaggiare da quella mappa del mondo e di fare 'fast travel' da quella mappa, abbiamo scoperto che non c'era bisogno di alcun tipo di sistema di attraversamento espanso. Quindi sì, al momento abbiamo solo la camminata e i chocobo".

Tuttavia, Takai fa notare che ci sono parti della storia in cui Clive utilizzerà altri tipi di spostamento, ma non sono accessibili altrove. Non ci sono dettagli più precisi, ma supponiamo che semplicemente che si tratti di sequenze di trama o eventi unici dove potremo spostarci in modo diverso, ma in ogni caso non si tratterà di meccaniche di gioco vere e proprie.

In Final Fantasy 16 è possibile fare un teletrasporto dal nascondiglio di Cid alle missioni secondarie o alle aree dello scenario principale. È anche possibile spostarsi nelle aree aperte del gioco tramite il 'fast travel'. Per la maggior parte del tempo, il viaggio veloce è il sistema di spostamento principale. Nelle aree aperte e in quelle più lineari si può camminare, correre e cavalcare un chocobo per spostarsi. Ovviamente è possibile che Takai stia evitando di svelare qualche sorpresa di fine gioco, ma per il momento non possiamo saperlo.

