Remnant 2, Gunfires spiega perché non c'è la progressione condivisa e risponde ad altre domande

Gunfire Games ha condotto su Reddit un Q&A tramite il quale ha permesso al pubblico di porre domande su Remnant 2. Gli appassionati hanno sfruttato l'occasione per indagare su alcuni elementi del gioco, parlando più volte delle problematiche tecniche e chiedendo anche alcune delucidazioni su fattori principali legati alla progressione della campagna e alla gestione della difficoltà.

Prima di tutto, in linea di massima Gunfire Games ha dichiarato che i problemi tecnici sono in fase di risoluzione oppure che il team indagherà sulle questioni. Più interessante è stata invece la domanda sulla progressione non condivisa. La risposta in tal caso è che purtroppo la struttura procedurale del gioco non permette di progredire nella propria partita mentre si è in quella degli amici: si tratta in altre parole di un limite di design che non potrà essere superato in alcun modo.