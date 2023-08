Remnant 2: Gunfire Games sta lavorando attivamente al crossplay

Purtroppo Remnant 2 non supporta il crossplay e dunque i giocatori PC, PS5 e Xbox Series X|S non possono giocare con altri utenti su piattaforme differenti. Almeno per il momento. Infatti, Gunfire Games sta lavorando "attivamente" a questa funzionalità, con la speranza dunque che venga introdotta entro nel giro di poche settimane o mesi.

La conferma è arrivata da un recente AMA su Reddit a cui ha partecipato David Adams, presidente di Gunfire Games e director di Remnant 2, dove uno dei quesiti posti dalla community riguardava proprio il crossplay.

"Sì, ci stiamo pensando", ha detto Adams. "Ci sono problemi con le differenze tra le piattaforme e quello di cui hanno bisogno per poter utilizzare il crossplay, ma ci stiamo lavorando attivamente".