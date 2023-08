Remnant 2, vendite per oltre un milione di copie nella prima settimana

Remnant 2 ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie nel corso della prima settimana: lo ha annunciato Gearbox, che ha svolto in questo caso il ruolo di publisher, mentre Gunfire Games ha scritto un messaggio per ringraziare gli utenti.

"Volevo dire a tutti quelli che hanno contribuito a fare in modo che potessimo raggiungere questo straordinario risultato: grazie per il vostro incrollabile supporto", ha dichiarato David Adams, CEO di Gunfire Games.

"Per noi si è trattato di un viaggio durato diversi anni e non potremmo essere più felici nel vedere i fan che si divertono con un gioco in cui abbiamo messo cuore e anima."

Se avete letto la nostra recensione di Remnant 2, saprete già che lo sparatutto post-apocalittico soulslike sviluppato da Gunfire Games è piaciuto molto anche a noi.