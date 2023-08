Remnant 2, il nuovo update aumenta gli Scarti e introduce varie correzioni

Gunfire Games ha svelato un nuovo aggiornamento di Remnant 2 e ha dichiarato: "Abbiamo proposto le prime correzioni sulla stabilità e sulle prestazioni su tutte le piattaforme, ci siamo concentrati sui blocchi della progressione, sui bug e abbiamo affrontato alcune richieste per la quality of life da parte della comunità".

Come si legge nelle note della patch di Gunfire per Remnant 2, l'aggiornamento odierno presenta "ottimizzazioni iniziali per migliorare le prestazioni complessive", nonché aggiornamenti per migliorare l'hitching e i potenziali crash, oltre alla correzione di vari bug segnalati. Lo sviluppatore fa inoltre notare di aver spostato le ombre ad alto dettaglio in un'opzione separata su PC, che può essere attivata se necessario.