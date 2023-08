Baldur's Gate 3: la Patch Notes BG3 Hotfix #1 è disponibile e risolve vari problemi

Larian Studios ha pubblicato un aggiornamento per Baldur's Gate 3, precisamente la "Patch Notes BG3 Hotfix #1 (versione BG3 EA 4.1.83.3931)", che si occupa di risolvere vari problemi emersi al lancio del gioco.

Tramite Steam, Larian Studios ha scritto: "Siamo entusiasti di quanti di voi stanno giocando a Baldur's Gate 3 e siamo felici che alla fine Steam sia riuscito a soddisfare tutti voi. I nostri server stanno tenendo il passo, ma solo per poco! Non avremmo mai immaginato un così grande afflusso di giocatori in quello che avevamo immaginato essere un gruppo relativamente modesto di giocatori Early Access. Ma siamo all'altezza della sfida e vi abbiamo ascoltato!"

"Stiamo ancora lavorando ai problemi multigiocatore che alcuni di voi stanno riscontrando (e siamo molto vicini alla soluzione di molti di essi), ma l'Hotfix 1 risolve già una serie di problemi e copre altri aspetti che ci avete segnalato."

"Come messaggio generale, se avete difficoltà a far funzionare il gioco o se si verificano crash, passate il gioco alla modalità DX11 (nel launcher, cliccate sull'ingranaggio) e assicuratevi di avere i driver grafici più aggiornati. In alcuni casi consigliamo anche di disabilitare gli overlay di Steam/Discord, se si verificano rallentamenti durante l'attivazione."