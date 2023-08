Baldur's Gate 3: come risolvere il problema dei salvataggi secondo Larian Studios

Tramite il sito ufficiale, Larian Studios segnala anche alcune strategie da seguire in caso si stiano riscontrando problemi con il sistema di salvataggio di Baldur's Gate 3.

Ad esempio, in alcuni casi BitDefender ha impedito al gioco di creare file e cartelle, causando errori durante il caricamento. In questi casi, l'inclusione degli eseguibili del gioco e della cartella locale AppData di Larian Studios nelle sezioni delle app e delle directory attendibili di BitDefender risolve il problema.

Anche Windows Defender ha causato problemi (generalmente errori del file system); in questo caso è possibile creare un'eccezione per il gioco in Start, Impostazioni, Aggiornamenti e sicurezza, Sicurezza di Windows, Protezione da virus e minacce, Impostazioni di protezione da virus e minacce, Aggiungi o rimuovi esclusioni.

Viene poi detto che nella patch 6 Avast e AVG hanno causato vari problemi di salvataggio bloccando l'accesso del gioco alla cartella Documenti (una persona ha riferito a Larian che il problema era il launcher per Avast e l'aggiunta di LariLauncher.exe all'elenco delle applicazioni attendibili ha risolto il problema; un'altra ha riferito che AVG ha messo in quarantena il launcher). Questo problema pare essere diminuito dalla patch 7, con la modifica del salvataggio dei profili nella cartella locale AppData.