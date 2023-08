Guilty Gear: Strive annunciato Johnny e l'aggiornamento della Stagione 3

Arc System Works ha annunciato Johnny , un nuovo personaggio DLC che fa parte dei contenuti in programma per la Stagione 3 del picchiaduro, assieme a un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Entrambi saranno disponibili dal 24 agosto 2023 , ovvero il giorno di inizio della nuova stagione.

La Stagione 3 sarà accompagnata da un aggiornamento gratuito

Johnny sarà acquistabile singolarmente al prezzo di 6,99 dollari o come parte del Season Pass della Stagione 3 di Guilty Gear: Strive, venduto a 24,99 dollari. Quest'ultimo includerà anche altri tre personaggi giocabili che verranno pubblicati tra il 2023 e il 2024, 2 stage aggiuntivi e nuovi colori per i costumi.

Come accennato in apertura, all'inizio della Stagione 3 verrà pubblicato un aggiornamento gratuito che aggiunge nuove mosse speciali per sei dei quindici lottatori del roster iniziale di Guilty Gear: Strive, con altre in arrivo prossimamente.

Tra le novità troviamo anche la nuova meccanica offensiva "Wind Assault", che consiste in un attacco frontale con affondo, e quella difensiva "Deflect Shield", che permette di parare qualsiasi attacco. Entrambe saranno disponibili per tutti personaggi.