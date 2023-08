Cities: Skylines 2, contenuti arrivati come DLC nel primo gioco saranno parte del seguito dal lancio

Il meteo determina anche la probabilità di alcuni disastri naturali , tre dei quali sono descritti in dettaglio nell'ultimo dev diary che potete vedere poco sotto: incendi boschivi, tempeste di grandine e tornado. È possibile mitigare gli effetti delle catastrofi costruendo rifugi di emergenza e sistemi di allarme, ma ogni tipo di catastrofe avrà effetti specifici. Non è chiaro però se nel gioco base altri disastri naturali oltre a quelli citati.

Cities: Skylines 2 ha un ciclo giorno-notte che si lega strettamente al suo nuovo sistema di stagioni . Alla velocità di gioco predefinita, 24 ore di gioco corrispondono a poco più di un'ora di reale, e tre giorni di gioco corrispondono al passaggio di un'intera stagione. Le stagioni determinano la probabilità di determinati effetti meteorologici, e in inverno dovrete assicurarvi di investire in infrastrutture di manutenzione stradale per evitare che le strade si trasformino in blocchi di ghiaccio.

Cities: Skylines 2, tutto incluso nel gioco base

Molte di queste caratteristiche suoneranno familiari ai giocatori di Cities: Skylines. I disastri naturali erano però stati aggiunti come parte del pacchetto Natural Disasters. Pur essendo un aggiornamento gratuito, invece, i cicli giorno-notte sono stati aggiunti solo in occasione della pubblicazione dell'espansione After Dark. Le variabili legate alla neve sono invece state aggiunte come parte del DLC Snowfall: va però precisato che il sequel non si limita a includere mappe invernali, ma propone un vero e proprio cambio di stagione. Tutto questo sarà però parte del gioco base in Cities: Skylines 2 sin dal lancio.

Le mappe determineranno comunque il clima e il meteo in una certa misura, in quanto ogni mappa è suddivisa in una delle tre possibili categorie climatiche - temperata, continentale o polare - e presenta individualmente ulteriori modifiche per fornire modelli meteorologici unici.

Ecco infine un video che mostra tutti i sistemi di trasporto di Cities: Skylines 2.