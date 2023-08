EA Sports FC 24: in arrivo un video di approfondimento su Ultimate Team, data e orario

Tante novità per l'Ultimate Team

La descrizione ufficiale del video recita: "Costruisci l'undici dei tuoi sogni e competi in Ultimate Team, con più giocatori che mai da aggiungere alla tua squadra e nuovi modi per migliorare quei giocatori in FC 24", non offrendo purtroppo particolari dettagli su quello che verrà mostrato domani.

Sappiamo che Ultimate Team quest'anno vanterà due grandi novità. La prima è che la modalità includerà il calcio femminile, integrando sei competizioni ufficiali. Non ci saranno distinzioni tra calciatori uomini e donne, con i giocatori dunque che potranno comporre squadre miste.

L'altra novità di spessore è la nuova meccanica delle Evoluzioni, che permette di far salire i valori delle carte di giocatori molto giovani completando sfide specifiche, aprendo le porte a tante nuove possibilità in termini di team building.

Vi ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'erede di FIFA 23.