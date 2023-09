League of Legends, il cosplay di Syndra da nymphahri in costume da bagno è inedito

Syndra, la potente e temibile maga di Ionia di League of Legends è protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da nymphahri, che ha pensato in questo caso di interpretare il personaggio in maniera inedita.

Vediamo infatti la modella italiana a bordo piscina e in costume da bagno: qualcosa di decisamente distante rispetto all'indole di questa abile guerriera mistica, che ha imparato a controllare i propri poteri attraverso la tristezza e la delusione, nel tentantivo di tenere tutti a distanza.

Stavolta niente sfere di energia oscura, come si può vedere: nymphahri ha regalato alla sua Syndra un po' di serenità durante una bella giornata di sole, sebbene il sorriso malizioso della cosplayer mantenga forte il contatto con l'effettiva natura di questo affascinante personaggio.