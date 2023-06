Urusei Yatsura, il cosplay di Lamù da nymphahri è un nuovo omaggio all'anime classico

Alla luce del grande successo del primo set fotografico, nymphahri ha pensato bene di realizzare un nuovo cosplay di Lamù, l'affascinante principessa dello spazio di quel capolavoro di anime che in Giappone risponde al nome di Urusei Yatsura.

Come saprete, la serie creata da Rumiko Takahashi è stata protagonista di recente di un remake che è disponibile anche in Italia sulla piattaforma Amazon Prime Video, all'interno del canale tematico Anime Generation.

Pubblicato in Giappone a partire dal 1978 e arrivato diverso tempo dopo anche in Italia, dov'è particolarmente conosciuto per via della riduzione animata, Urusei Yatsura "racconta di una razza di alieni casinisti che un giorno decidono di invadere la Terra".

Il nostro pianeta deve dunque esprimere un campione che riesca ad afferrare le corna della figlia del re degli Oni, Lamù, e viene sorteggiato lo studente scansafatiche nonché donnaiolo incallito Ataru Moroboshi: il ragazzo raggiunge l'obiettivo, ma a causa di un equivoco viene obbligato a prendere in moglie la principessa.

