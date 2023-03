My Dress-Up Darling, il cosplay di Marin da nymphahri è sorridente e colorato

nymphahri ha dedicato di recente uno splendido cosplay a Marin, la protagonista femminile di My Dress-Up Darling, la sempre più popolare serie creata da Shin'ichi Fukuda. Il risultato? Sorridente e colorato.

Uniforme d'ordinanza e parrucca bionda, la modella italiana ha reso senz'altro giustizia all'affascinante personaggio dell'anime, una ragazza appassionata di cosplay e determinata a realizzare i propri sogni, che un giorno incontra Wakana Gojo, un giovane sarto di talento che la aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi.

"Ho deciso di pubblicare alcune foto della mia Marin dall'ultimo set di aprile", ha scritto nymphahri nel suo post su Instagram. "Si tratta in pratica di un closet cosplay (un costume creato con abiti normali, NdR) e non è preciso al 100%, ma mi sono divertita a impersonarla in un contesto così semplice e assolato!"

Non c'è dubbio che Marin sia una delle figure in assoluto più quotate dalle cosplayer di tutto il mondo. Solo considerando gli ultimi mesi, diverse modelle hanno avuto il piacere di interpretare questo personaggio, ad esempio Shirogane, Iyvlas, jasikyu ed Esther.