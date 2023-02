My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di lyvlas in costume da bagno ci riporta in estate

My Dress-Up Darling è stato uno dei grandi successi dello scorso anno del palinsesto anime nipponico e ancora adesso è molto apprezzato dalla community dei cosplay. Ad esempio, lyvlas ci propone il proprio cosplay di Marin in costume da bagno, riportandoci per un momento all'estate.

Marin è la protagonista femminile della serie. La ragazza è appassionata di cosplay e riesce finalmente a dare sfogo alla propria passione grazie all'incontro con Gojo, un abile creatore di costumi per bambole. Il duo diventa ovviamente molto affiatato. Marin appare in più versioni nel corso dell'anime, con e senza cosplay. Questa versione del personaggio di My Dress-Up Darling è una delle più facili da realizzare, ma nondimeno il risultato finale è di ottima qualità.

Se siete appassionati di cosplay, vi consigliamo di vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di pepperonipizzzarolls è già pronta a colpirvi. Ecco anche il cosplay di Elizabeth di haleycosplay si mostra col costume nero. Come non citare poi il cosplay di Nami di elly_precious2 ci fa pensare di essere ancora in estate. Chiudiamo con il cosplay di Nami di monkey_tuna ci ricorda la bellezza dell'estate.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da lyvlas? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato realizzato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?