The Settlers: New Allies ha una data di uscita su console, disponibile da oggi su PC

Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio - che potete vedere poco sotto - per The Settlers: New Allies, svelando anche la data di uscita per console: 23 marzo 2023. I preordini della versione console saranno disponibili dal 15 marzo 2023. Il gioco è inoltre disponibile da oggi su PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store al prezzo di 59,99 € in versione standard e a 79,99 € per la deluxe edition. È disponibile anche su Ubisoft+.

La deluxe edition di The Settlers: New Allies include il gioco, il Pacchetto Deluxe e il Pacchetto Esploratore, che garantiscono alcuni contenuti aggiuntivi come un Artbook digitale, una selezione di brani della colonna sonora, una serie di oggetti da usare in-game e dei Titoli ed emblemi per il proprio account di gioco.

The Settlers: New Allies permette di giocare a una campagna narrativa, a modalità multigiocatore (PvE e PvP) così come a una "modalità hardcore" che metterà alla prova le abilità dei giocatori.

La descrizione ufficiale recita: "Fedele alla sua quasi trentennale tradizione, questo nuovo capitolo della serie fonde dettagliate meccaniche di costruzione e battaglie strategiche in tempo reale. Scegli fra 3 fazioni uniche ed esplora un nuovo mondo realizzato con grafica ai massimi livelli. Il tuo insediamento non è mai stato così pieno di vita."

"Scegli fra tre fazioni: gli Elari, i Maru e i Jorn. Ognuna ha aspetto e stile di gioco unici, oltre alla propria storia. Gioca online, in emozionanti schermaglie contro altre persone o contro l'IA, per un divertimento senza fine. Vivi un'appassionante campagna, con una trama ambientata nel mondo di The Settlers o prova la speciale modalità Implacabile e le sue sfide aggiuntive. Mai prima d'ora The Settlers è stato così vivo e ricco di dettagli. Grazie al motore proprietario di Ubisoft, Snowdrop, The Settlers impone un nuovo standard nel genere strategia di costruzione in tempo reale. I giocatori dovranno adattare il loro stile di gioco per esplorare i vari luoghi di interesse e le loro ricompense speciali, o i nuovi biomi e le loro sfide."