Minecraft: l'update 2.57 per la patch 1.19.62 è disponibile, ma su Switch e Google Play è in ritardo

È stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Minecraft, precisamente l'update 2.57 per la patch 1.19.62. Si tratta di una correzione dedicata unicamente a bug di varia natura nati dopo l'arrivo della precedente patch. Il tutto è disponibile su ogni piattaforma tranne Nintendo Switch e Google Play, dove l'update arriverà più avanti (pochi giorni, in teoria).

La patch note ufficiale recita: "È disponibile un nuovo aggiornamento che risolve alcuni problemi verificatisi dal rilascio della versione 1.19.60. NOTA: questo aggiornamento non è ancora disponibile su Nintendo Switch o Google Play e sarà pubblicato nei prossimi giorni. Inoltre, stiamo continuando a studiare una correzione per i problemi di prestazioni su Nintendo Switch con un rilascio imminente. Come sempre, apprezziamo il vostro aiuto e i vostri suggerimenti! Segnalate eventuali nuovi bug all'indirizzo bugs.mojang.com e fate sentire il vostro parere su feedback.minecraft.net."

Vediamo le correzioni:

Corretto un crash che poteva verificarsi durante il gioco

Corretto un arresto anomalo su Nintendo Switch quando si tentava di effettuare il login mentre era impostato in modalità rete locale

Corretto un arresto anomalo che si verificava durante la creazione di un mondo da un modello su Realms

Corretta l'impossibilità per i server di impostare skin classiche personalizzate sui giocatori

Corretto il messaggio "Il giocatore ha cambiato la propria skin" che veniva inviato in spam sui server dedicati quando le skin personalizzate erano disabilitate

Corretto il ritorno del cursore all'inizio di certe righe nelle pagine del Marketplace dopo essere passati alla scheda successiva in qualsiasi riga con un gamepad.

Vi ricordiamo anche che il grosso update 1.20 aggiungerà un nuovo bioma con i ciliegi in fiore.