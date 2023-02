MachineGames lavora a un altro gioco oltre a Indiana Jones: arrivano nuove conferme

Il team di sviluppo di MachineGames è attualmente al lavoro su un gioco di Indiana Jones, come svelato a inizio del 2021, di cui purtroppo sappiamo molto poco. Inoltre, pare che si stia dedicando anche a un altro progetto non meglio definito e, ora, abbiamo nuove conferme in merito.

La sviluppatrice Melissa Petrucci ha recentemente lasciato il team di MachineGames per unirsi a Embark Studios (ARC Raiders). Per questo motivo ha aggiornato il proprio profilo LinkedIn e ha aggiunto la seguente informazione: "Ho lavorato su un gioco di Indiana Jones in arrivo e su un altro progetto non annunciato".

Petrucci è una UI/UX Designer. Ovviamente non sappiamo perché abbia deciso di lasciare MachineGames, quindi è impossibile capire a che punto si trovino i due progetti.

Ciò che possiamo dire è che questa è un'ulteriore conferma sul fatto che vi è un altro gioco in sviluppo presso MachineGames, come già avevamo scoperto grazie a un altro sviluppatore - Teemu Kivikangas - che si era presentato come lead designer di un progetto non annunciato.

MachineGames è autore della recente saga di Wolfenstein, che comprende The New Order, The New Colossus e Youngblood.