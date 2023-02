Sea of Thieves x Halo: nuovi bellissimi elementi cosmetici disponibili, vediamone il trailer

Rare ha pubblicato un nuovo trailer - disponibile poco sotto - nel quale mostra una serie di nuovi elementi cosmetici dedicati a Sea of Thieves in tema Halo. La collezione "Infinite Depth" (il cui nome richiama il più recente capitolo dello sparatutto di 343 Industries) è disponibile nell'emporio dal 16 febbraio 2023.

Come potete vedere dal trailer, in questo set sono inclusi vari costumi, armi e altri elementi estetici per Sea of Thieves. Pur vero che l'ispirazione è chiara, l'aspetto di questi contenuti non è esageratamente sci-fi e si adatta perfettamente all'atmosfera piratesca del gioco.

Tra le armi vi è anche una banana che può essere usata come pistola. In termini di navi, vi è un nuovo set che si accompagna a quello Spartan, reso disponibile tempo fa in formato gratuito.

Ricordiamo che Sea of Thieves à disponibile su PC (Steam), Xbox One e Xbox Series X|S, ed è anche disponibile tramite Game Pass (tutte le piattaforme).

Sappiamo anche che Lucid Games si occuperà del gioco per dare modo a Rare di concentrarsi su Everwild.