One Piece, la serie Netflix il trailer del Tudum 2023 svela la data d'uscita e mostra i personaggi

La serie TV di One Piece con attori in carne e ossa di Netflix ha una data d'uscita: il 31 agosto 2023. A svelarla è stato il trailer mostrato in occasione del Tudum 2023, che ha svelato anche alcuni dei personaggi presenti nella serie, tra i quali, a quanto pare, mancherà Chopper, non visibile in nessuna delle sequenze.

Per il resto, che dire? La serie di Eiichiro Oda fa il suo effetto in versione reale e i fan saranno felici di riconoscere alcuni dei luoghi e dei nemici visti nel manga e in versione anime.

Il Tudum è un evento di portata globale organizzato da Netflix, che offre un'anteprima delle ultime novità in materia di serie TV e videogiochi. La trasmissione dell'evento avviene in 29 lingue diverse, permettendo così a un pubblico internazionale di partecipare. Nell'edizione di quest'anno, il Tudum viene trasmesso in diretta da San Paolo e vede la presenza di celebrità del calibro di Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Il nome Tudum si ispira al suono iconico che introduce le serie TV e i film sulla piattaforma Netflix. Il Tudum si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023.