Rebel Moon: trailer del nuovo film di Zack Snyder per Netflix mostrato al Tudum 2023

In occasione del Tudum 2023, Netflix ha mostrato il primo trailer di Rebel Moon, il nuovo film fantascientifico di Zack Snyder. Rebel Moon è una space opera nata inizialmente come progetto per un nuovo film di Star Wars, poi rifiutato da Disney.

Scritto da Snyder in collaborazione con Shay Hatten e Kurt John Johnstad, il cast di Rebel Moon è quantomai variegato e vede coinvolti gli attori Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Jena Malone, Fra Fee, Ed Skrein e Anthony Hopkins.

L'uscita del film è prevista per il 22 dicembre 2023, quindi a ridosso del Natale, e pare che sia già previsto un seguito. Interessante il fatto che di Rebel Moon pare che sia in lavorazione anche un gioco di ruolo, non sappiamo per quali piattaforme (forse mobile come parte dell'abbonamento Netflix?). Snyder lo ha definito coinvolgente e su di una scala enorme, ma staremo a vedere perché per ora non se ne sa davvero niente.

Il Tudum è un evento globale organizzato da Netflix, che svela le ultime novità relative alle serie TV e ai videogiochi. La trasmissione avviene in 29 lingue diverse, rendendo l'evento accessibile a livello mondiale. Nell'edizione di quest'anno, il Tudum viene trasmesso in diretta da San Paolo e vanta la partecipazione di alcune star di fama internazionale come Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Il nome dell'evento è ispirato al suono caratteristico che si sente all'inizio delle serie TV e dei film sulla piattaforma Netflix. Il Tudum si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023.