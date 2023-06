The Queen’s Gambit Chess, trailer di gioco mostrato al Tudum 2023

The Queen's Gambit Chess è uno dei nuovi giochi tratti da una serie Netflix, nel caso La Regina degli Scacchi, e prodotti dalla piattaforma stessa per l'offerta mobile del suo abbonamento. In occasione del Tudum 2023 è stato presentato il primo trailer di gameplay che, pensate un po', è incentrato tutto sul gioco degli scacchi.

Come potete vedere, nel gioco ci saranno partite da giocare usando scacchiere differenti. Si potranno affrontare alcuni degli avversari più iconici della serie TV, fino a far diventare Beth Harmon la campionessa mondiale della disciplina.

The Queen's Gambit Chess sarà giocabile su sistemi iOS e Android e richiederà necessariamente un abbonamento a Netflix per essere avviato.

Il Tudum è un evento di respiro mondiale organizzato da Netflix, dedicato alla presentazione delle ultime novità sul fronte delle serie TV e dei videogiochi. La sua trasmissione avviene in 29 lingue diverse per garantire un'ampia fruibilità a livello globale. Quest'anno, il Tudum si svolge a San Paolo, con la partecipazione di grandi star come Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Il nome dell'evento è ispirato al suono iconico che precede l'inizio di ogni serie TV o film sulla piattaforma Netflix. Il Tudum si terrà dal 16 al 18 giugno 2023.