The Witcher serie Netflix Stagione 3 presentata con un video al Tudum 2023

In occasione del Tudum 2023 è stata mostrata una lunga clip della terza stagione della serie Netflix di The Witcher. Il filmato, che dura quasi tre minuti, mostra una lunga scena di combattimento, in cui Ciri viene inizialmente circondata dai nemici, per poi essere aiutata da Yennefer, Geralt e Ranuncolo. Durante il combattimento sopraggiungono anche degli elfi, tutti intenzionati a rapire la ragazza.

Il video si conclude ricordando che il volume 1 della terza stagione arriverà il 29 giugno 2023, mentre il volume 2, con le puntate rimanenti, il 27 luglio 2023.

Netflix organizza il Tudum, un evento di portata globale in cui vengono rivelate le ultime novità sulle serie TV e i videogiochi. Il live streaming dell'evento è disponibile in 29 lingue diverse per coinvolgere un pubblico internazionale. Tra le celebrità presenti all'edizione di quest'anno a San Paolo troviamo Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Il nome Tudum prende spunto dal suono che annuncia l'inizio di una serie TV o di un film sulla piattaforma Netflix. L'evento Tudum si svolge dal 16 al 18 giugno 2023.