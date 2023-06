Cobra Kai 6: Netflix ha presentato l'ultima stagione della serie TV di culto

In occasione del Tudum 2023 è stata presentata la sesta stagione di Cobra Kai, l'ultima della serie Netflix di culto che ha ripreso le vicende di Karate Kid attualizzandole. Durante l'evento è stato mostrao un video con il cast della serie che prova le battute, quindi non si sono viste scene specifiche, ma immaginiamo che i fan saranno lo stesso soddisfatti di sapere che è in arrivo. Vediamo il trailer:

Ideata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz, Cobra Kai era inizialmente una serie di YouTube, poi acquisita da Netflix. Il cast vede Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso, William Zabka in quelli di Johnny Lawrence, Xolo Maridueña in quelli di Miguel Diaz, Mary Mouser come Samantha LaRusso, Tanner Buchanan nel ruolo di Robby Keene e Martin Kove in quello di John Kreese.

Il Tudum è un evento globale organizzato da Netflix in cui vengono presentate le sue ultime novità relative alle serie TV e ai videogiochi. Viene trasmesso in 29 lingue diverse, in modo che sia fruibile in tutto il mondo. Presenti all'edizione di quest'anno, trasmessa in diretta da San Paolo, ci sono star del calibro di Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Il nome dell'evento si ispira al suono che anticipa l'inizio delle serie TV e dei film sulla piattaforma. Il Tudum si estenderà dal 16 al 18 giugno 2023.