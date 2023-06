Everspace 2: il Game Pass non ha ridotto sensibilmente le vendite, stando allo studio di sviluppo

Rockfish Games ha svelato che Everspace 2 è stato un grande successo per la compagnia, capace di vendere più di 300.000 copie. Non solo, perché ha spiegato anche come la pubblicazione su Game Pass abbia avuto un impatto minimo sulle vendite.

La notizia arriva da un'intervista del CEO di Rockfish Games, Michael Schade, concessa alla testata Game World Observer. Nella stessa si apprende che finora Everspace 2 ha generato più di 10 milioni di dollari di ricavi su Steam, un ottimo risultato considerando le dimensioni della produzione.

Schade: "Per noi Everspace 2 è stato un progetto di grande successo. Oltre alle vendite fatte finora, il nostro team è davvero felice del successo di critica e di pubblico del gioco."

Schade ha poi raccontato che prima del lancio in accesso anticipato, Everspace 2 era stato aggiunto a 280.000 liste dei desideri su Steam, una cifra sedici volte superiore a quella del primo capitolo. In accesso anticipato, tra Steam e GOG, ha venduto 250.000 copie.

Una delle domande dell'intervista piomba direttamente sulla questione Game Pass e su quanto abbia pesato sulle vendite su Steam. Schade però ha spiegato che "l'atteso calo delle vendite causato dagli abbonati al PC Game Pass si è verificato solo in minima parte. L'inclusione nel Game Pass e negli eventi ID@Xbox è servito per promuovere il lancio del gioco su PC, è stato davvero utile!" Insomma, nel caso di Everspace 2 non solo non c'è stato un netto calo delle vendite con l'inclusione sul Game Pass, ma la promozione fatta da Microsoft ha aiutato a far conoscere di più il gioco.

Parlando di numeri sul Game Pass, Everspace 2 ha collezionato finora 100.000 giocatori, come si evince dalla stessa intervista. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Everspace 2.