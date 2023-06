High On Life: High on Knife: Justin Roiland non è rientrato nel progetto, nonostante l’assoluzione

Justin Roiland, autore della serie animata di Rick and Morty, nonché dello sparatutto in prima persona High on Life, non è rientrato nel progetto di High on Knife, il primo DLC di quest'ultimo, annunciato durante i recenti eventi estivi. Il motivo è sempre la causa per abusi domestici intentatagli dalla ex-moglie, pur essendone uscito completamente pulito. Leggasi: è stato assolto da tutte le accuse, rivelatesi infondate.

Nel gioco base Roiland dava la voce alla pistola del protagonista, che non tornerà nel DLC. Il suo posto è stato preso dal coltello Knifey, doppiato da Michael Cusack e da una nuova arma da fuoco, chiamata Harper, che sarà doppiata da Sarah Sherman.

Quindi Roiland rimane completamente fuori dallo studio di sviluppo Squanch Games, pur avendolo fondato per realizzare giochi comici che sfruttassero la sua voce. Del resto è stato cacciato anche dalla serie Rick and Morty, anch'essa una sua creatura.

Non è chiaro cosa farà Roiland in futuro. Attualmente la sua carriera nel mondo dei videogiochi e delle serie TV appare congelata, nonostante l'assoluzione. Vedremo se più avanti lo vedremo tornare con qualcosa di nuovo.