Sigma Theory: Global Cold War gratis su GOG per i saldi estivi

Giochi gratis, come dirgli di no? In occasione dei suoi saldi estivi, GOG ha deciso di regalare Sigma Theory: Global Cold War, uno strategico a turni fantascientifico in cui dobbiamo riuscire a far trarre i massimi benefici della cosiddetta Sigma Theory alla nostra nazione, prima che lo facciano gli altri. Di cosa si tratta? Di una nuova tecnologia che dà il potere di distruggere il sistema finanziario globale, spazzando via intere nazioni e addirittura rendere immortali.

Per riscattarlo dovete andare sulla pagina principale di GOG, scorrere fino al banner e cliccare sul pulsante verde. Naturalmente per avere il gioco dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco, perché verreste rimandati a quella principale.

Visto che vi trovate su GOG, date uno sguardo anche alle molte offerte dei saldi estivi. Sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Il punto di partenza migliore è sempre la lista dei desideri, ma ci sono anche le categorie delle offerte ad aiutare.

Ad esempio potete portarvi a casa Prey per 8€ invece di 39,99€, The Elder Scrolls III: Morrowind per 3,79€ invece di 14,99€, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per 16,54€ invece di 49,99€ e tanti altri titoli ancora. Ci sono anche offerte davvero superbe, come Blood Omen: Legacy of Kain, che potete acquistare per 0,99, o Legacy of Kain: Blood Omen 2 per 0,89€ invece di 5,99€.