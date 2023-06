GOTY: il 2023 è un anno davvero affollato di grandi titoli, quanto sarà difficile scegliere?

Recentemente abbiamo notato su diversi forum e canali social che i giocatori stanno già stilando gli elenchi dei possibili candidati al premio di gioco dell'anno, o GOTY che dir si voglia, 2023. Il motivo di tanto anticipo? La grande quantità di ottimi titoli già usciti, oltre a quelli in arrivo nei prossimi mesi, che renderanno la competizione davvero serrata.

Ad esempio sul forum ResetEra viene stilata una lista parziale che comprende: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield, Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, Diablo IV, Street Fighter 6, Star Wars Jedi: Survivor, Metroid Prime Remastered e Octopat Traveler 2, con la possibilità che spicchino anche Alan Wake 2, Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Mortal Kombat 1, Pikmin 4, Armored Core VI, Blasphemous 2, Baldur's Gate 3, Warhammer: Space Marines 2 e Silent Hill 2.

Naturalmente di molti di questi titoli va ancora provata la bontà e alcuni non saranno presi in considerazione per diversi motivi, ma è chiaro come la competizione appaia particolarmente difficile. Lo stesso ne hanno dedotto gli utenti di NeoGaf, che ai titoli citati hanno aggiunto anche Hi-Fi Rush, tanto per complicare ancora di più il dibattito.

Su Reddit, nel frattempo, è già partita una votazione informale. Insomma, il dibattito in merito è già incandescente, nonostante il 2023 abbia ancora molte cartucce da sparare.