Phantom Fury: gli sviluppatori parlano delle armi

Phoenix Game Productions ha pubblicato un nuovo aggiornamento sullo sviluppo del boomer shooter Phantom Fury, sostanzialmente uno sparatutto in prima persona dal look retrò e dall'impostazione classica, per parlare delle armi che saranno utilizzabili in gioco.

La progettazione delle armi di Phantom Fury è partita dalla richiesta dei giocatori di Ion Fury di averne di più nel seguito. Per soddisfarli, il team di sviluppo ha lavorato in due direzioni. La prima, la più ovvia, è stata l'aggiunta di nuove armi. La seconda invece è stata l'aggiunta di miglioramenti, montabili da dei chioschi sparsi per tutto il gioco, che rendono le armi base ancora più potenti.

Di massima è stata favorita molto la varietà, in modo che ognuno trovi la sua arma preferita da usare. Soltanto tenendo in considerazione le armi base, ce ne sono il doppio che in Ion Fury, ma con i miglioramenti la varietà aumenta ulteriormente.

Progettazione di un'arma

In fase di progettazione, il team di sviluppo ha cercato di evitare il più possibile che le armi si sovrapponessero. Quindi il numero è stato aumentato con il vincolo di non avere doppioni. Essenzialmente si è lavorato sulla qualità e la quantità, tenendo sempre in considerazione che i giocatori non voglio necessariamente equilibrio in titoli del genere, ma sentirsi potenti, pur senza vedersi servita la vittoria su di un piatto d'argento.

Se vi interessa, potete aggiungere Phantom Fury, seguito ufficiale di Ion Fury, alla vostra lista dei desideri su Steam. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Phantom Fury è previsto per il 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.