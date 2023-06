Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il director ha parlato del lavoro fatto con Idris Elba

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sta per arrivare e Gabe Abatangelo, il director del gioco, ha avuto modo di parlare del lavoro fatto sul gioco con l'attore Idris Elba, famoso tra le masse per i suoi ruoli in diversi cinecomics, tra i quali The Suicide Squad, in un'intervista concessa alla testata Comicbook.com.

Abatangelo ha spietato che lavorarci insieme è stato emozionante e i motivi che hanno portato CD Projekt Red a sceglierlo. "Quando pensiamo all'universo di Cyberpunk e alle possibili storie durante la fase di ideazione, pensiamo di certi attori che: "Questa persona sarebbe fantastica, calzerebbe a pennello", e continui a pensarci insistentemente.

Lo abbiamo contattato e, da come mi è stato detto, Idris era tutto un "Ma certo, facciamolo". Poi, quando lo abbiamo incontrato, abbiamo subito pensato che fosse perfetto per il ruolo di Solomon Reed."

Abatangelo ha quindi concluso che Elba si è rivelato non solo essere molto professionale, ma davvero perfetto per il ruolo.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è un'espansione di Cyberpunk 2077. Uscirà il 26 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5.