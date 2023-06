Nintendo ha fatto bannare un subreddit dedicato alla pirateria dei giochi di Nintendo Switch

Probabilmente Nintendo ha fatto bannare il subreddit r/newyuzupiracy, dedicato senza troppi misteri a come piratare i giochi di Nintendo Switch, lo stesso del gigantesco leak di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

r/newyuzupiracy era attivo da ormai tre anni, senza che nessuno lo avesse mai toccato. Nemmeno la moderazione di reddit aveva mai battuto ciglio, nonostante il continuo scambio di link alle versioni contraffatte dei giochi usciti su Nintendo Switch (giocabili su PC tramite emulazione).

Dopo l'arrivo della copia pirata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il subreddit aveva praticamente raddoppiato i suoi utenti, passando da 37.000 membri a più di 69.000. In un thread veniva spiegato non solo dove scaricare il gioco, con link annesso, ma venivano dati anche dei trucchi su come farlo girare al meglio.

I moderatori del subreddit hanno fatto sapere che si aspettavano che potesse accadere qualcosa del genere. Stavano solo aspettando che Nintendo facesse la sua mossa. Probabilmente la storia della versione trafugata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà fatto scoprire a Nintendo il subreddit, che avrà agito di conseguenza. In realtà Reddit stessa potrebbe aver agito di sua iniziativa, anche se lo troviamo meno probabile viste le tempistiche.