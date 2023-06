Starfield: Phil Spencer vuole il miglior gioco possibile, non uno da 11/10

Starfield non deve essere necessariamente un gioco da 11/10, ma il miglior Starfield possibile. A dirlo è stato Phil Spencer in un'intervista concessa alla testa The Guardian, il capo della divisione gaming di Microsoft, in risposta ai commenti ricevuti riguardo alle aspettative sul gioco, ossia al non attendersi che la gente vendesse PS5 per comprare Xbox quando sarà sul mercato.

La volontà di avere il miglior Starfield possibile è probabilmente il motivo del rinvio del lancio del gioco da novembre 2022 al 6 settembre 2023 (su PC e Xbox Series X/S).

Spencer: "La parte che non mi è piaciuta di ciò che ho detto è che i giochi di qualità sono cruciali per la nostra strategia. Quindi non si tratta del fatto che Starfield ottenga un punteggio 11 su 10, anche se questa è una maniera ridicola di dirlo. Non so se utilizzerò i punteggi delle recensioni come misura della qualità del gioco. Ma il nostro obiettivo assoluto è di creare il miglior Starfield possibile. Voglio sviluppare i giochi assolutamente migliori che possiamo."

Insomma, Spencer, e con lui Xbox tutta, vuole che Starfield parli per se stesso. Del resto stiamo parlando del gioco più grande mai realizzato da Bethesda, che promette di essere un'esperienza unica e coinvolgente, quanto colossale. Staremo a vedere. Detto questo, va ricordato che il solo showcase di Starfield pare aver già fatto molto bene alle vendite di Xbox Series X/S.