Xbox Series X: vendite al +1.335% dopo la presentazione Xbox+Starfield, tramite Amazon Francia

Secondo quanto riportato da una testata francese, Amazon Francia ha visto un'impennata di vendite di Xbox Series X subito dopo la presentazione di Xbox + Starfield avvenuta pochi giorni fa, che ha portato la console a essere il prodotto più venduto presso l'eCommerce. Precisamente si parla di un +1.335%, una cifra incredibile.

Secondo la testata, il motivo è proprio la presentazione di Microsoft che ha mostrato molti giochi interessanti e ha infine dato una conferma definitiva delle qualità di Starfield, che è in arrivo a settembre 2023. Con un'uscita così vicina, è comprensibile che molti giocatori si siano infine decisi ad acquistare la console.

Ovviamente "+1.335%" è un valore relativo e non sappiamo quale fosse il valore assoluto di partenza, ma in ogni caso è un dato importante. Ripetiamo che si tratta della sola Amazon, non dell'intera nazione, ma comunque è un buon indicatore del successo in suolo francese di Xbox Series X. È credibile che anche tramite altri rivenditori i numeri non siano completamente diversi.

Starfield

Tramite Amazon Italia, invece, non pare esserci stato un significativo aumento delle vendite di Xbox Series X. Dovremo attendere almeno alcune settimane se non mesi per avere dati completi a livello europeo, ma pare credibile che vedremo un aumento delle vendite di Xbox. Microsoft stessa ha confermato che si sta impegnando per distribuire più console, così da rispondere alla domanda del pubblico.

Voi che ne dite, Starfield vi ha fatto venire voglia di comprare una Xbox Series X|S?