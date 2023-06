Payday 3 sarà aggiornato all'Unreal Engine 5 dopo la pubblicazione

Starbreeze ha svelato qual è il motore grafico utilizzato per sviluppare Payday 3. Lo sparatutto è stato creato con Unreal Engine 4, ma il team ha intenzione di aggiornare il gioco ad Unreal Engine 5 dopo la pubblicazione.

L'informazione è stata condivisa tramite il sito ufficiale di Payday 3. Nella sezione FAQ possiamo leggere la domanda: "Con quale engine è stato sviluppato il gioco?". La risposta completa è: "Unreal Engine 4. Abbiamo iniziato lo sviluppo del gioco su Unreal Engine 4, quindi si tratta di quello più sensato per la pubblicazione. Abbiamo intenzione di aggiornare ad Unreal Engine 5 dopo il lancio".

Purtroppo questo non ci dice esattamente quanto tempo dovrà passare prima di vedere una versione in Unreal Engine 5 di Payday 3 e soprattutto non sappiamo in che modo sarà usato il nuovo motore grafico. Potrebbero essere introdotte funzioni basate su Nanite o Lumen, ma per ora è presto per dirlo. Non sappiamo nemmeno se vi saranno effetti Ray Tracing.

Per il momento, quindi, possiamo considerare Payday 3 come un gioco di Unreal Engine 4. I fan della serie probabilmente non si preoccuperanno troppo della questione. Il gioco, ricordiamo, è previsto per il 21 settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sarà su Xbox Game Pass dal day one.