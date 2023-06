Quest'anno sono usciti più giochi che nella prima metà del 2022, soprattutto su PlayStation e Switch

Siamo già a metà giugno e nelle prossime settimane sono in arrivo vari giochi (sopra tutti forse vi è Final Fantasy 16). Alcuni giocatori però potrebbero trovarsi un po' sommersi dalle pubblicazioni degli ultimi mesi, ma non è affatto strano. Come rivelato da Mat Piscatella di Circada (NPD), nella prima metà del 2023 sono stati pubblicati più giochi rispetto a quanti ne sono arrivati sul mercato nella prima metà del 2022. Questo è soprattutto vero su Switch e PlayStation.

Secondo quanto indicato, dall'inizio dell'anno fino al 14 giugno - rispetto allo stesso periodo del 2022 - sono stati pubblicati il 13% di giochi in più su Xbox One + Xbox Series X|S, il 21% in più su Nintendo Switch e il 22% in più su PlayStation 4 + PlayStation 5.

La differenza tra Xbox e le altre piattaforme è probabilmente legata a una serie di giochi giapponesi che ignorano la console. Phil Spencer stesso ha confermato questa situazione.

Uno dei possibilità motivi per questo aumento è legato al fatto che negli ultimi anni l'emergenza covid ha causato alcuni ritardi e quindi le uscite dei giochi si sono accumulate. Piscatella, in una risposta al tweet che vedete qui sopra, afferma anche che nei prossimi mesi ci sarà un altro aumento di uscite ma poi le cose dovrebbero normalizzarsi.

Ovviamente un videogioco può essere acquistato anche dopo l'uscita (e in alcuni casi anche con significativi sconti) quindi sotto un certo punto di vista significa che potremo recuperare più giochi di qualità a un prezzo più basso nell'arco dei prossimi mesi e del prossimo anno.

Inoltre, ovviamente, a un singolo videogiocatore non interessa letteralmente ogni gioco pubblicato, quindi alcuni consumatori potrebbero non star faticando a rimanere dietro ai giochi in uscita che desiderano veramente.