Grasshopper Manufacture suggerisce l'arrivo di un nuovo gioco, ecco le prime immagini

Grasshopper Manufacture ha da poco tenuto il Grasshopper Direct 2023, un evento durante il quale ha parlato delle ultime novità del team. In mezzo ai veri annunci, ha anche anticipato l'arrivo di un nuovo gioco, per ora senza nome, introdotto con una piccola sequenza di cui potete vedere una serie di immagini qui sopra e qui sotto.

Alla fine della presentazione, il community managar di Grasshopper Manufacture, James Mountain, entra in una stanza nella quale il presidente della compagnia Goichi "Suda 51" Suda sta giocando il nuovo gioco del team, ancora non annunciato. I due portano avanti una scenetta dopo che Suda ha messo in pausa e quello che supponiamo essere il personaggio viene censurato.

Ciò che possiamo vedere è il menù di questo nuovo videogioco, che mostra elementi come "Salute", "Sangue", "Emerlad Flowsion", le armi (Spazer e Brynhildr), una sezione per le abilità, un indicatore del tempo o di un orario, slto per gli oggetti e anche la presenza della Photo Mode.

Difficile dire di cosa si tratti, ma sulla base dei passati giochi di Suda 51 è credibile che sia qualcosa di folle e sopra le righe, ancora una volta. Per il momento questo è quanto sappiamo. Durante lo stesso evento, Grasshopper Manufacture ha anche confermato che Shadows of the Damned Remastered arriverà su tutte le piattaforme, probabilmente.