Shadows of the Damned: Remastered 'probabilmente' arriverà su tutte le piattaforme, dice il team

Shadows of the Damned: Remastered, confermato dal team di sviluppo alcuni giorni fa, sarà "probabilmente" disponibile per tutte le piattaforme attuali. Questo (non) annuncio di Grasshopper Manufacture è avvenuto durante il suo evento "Grasshopper Direct 2023", da poco andato in onda.

"È tornato", esclama l'annunciatore in un nuovo trailer. "Più terrificante di qualsiasi demone. L'uomo più devoto e determinato del mondo. Il leggendario cacciatore di demoni Garcia Hotspur. Una storia d'amore e d'azione senza sosta che vi porterà dritti negli abissi più profondi dell'inferno".

Poi sullo schermo appare un testo che recita: "Shadows of the Damned: Remastered. In arrivo su tutte le piattaforme attuali. Probabilmente".

Dopo il video, il community manager di Grasshopper Manufacture James Mountain ha dichiarato: "la remaster è attualmente in produzione e vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori informazioni da condividere".

Per il momento, quindi, non abbiamo altri dettagli su quanto aspettarci da Shadows of the Damned: Remastered. Considerando il tipo di gioco e di produzione, però, crediamo proprio che sarà pubblicato su qualsiasi piattaforma, sia di vecchia che attuale generazione: si tratta solo di una speculazione per il momento.

Shadows of the Damned, vi ricordiamo, era stato originariamente pubblicato su Xbox 360 e PlayStation 3 nel 2011.