Alan Wake 2: durata del gioco svelata da Remedy, circa il doppio delle ore del primo capitolo

Alan Wake 2 sembra essere un ottimo gioco, secondo le premesse, ma per molti giocatori è anche importante che sia corposo. Quante ore potrebbe durate l'avventura di Saga e Alan? Secondo quanto rivelato da Remedy, circa una ventina di ore, ovvero più o meno il doppio del primo capitolo.

L'informazione è stata condivisa dal team di sviluppo durante un'intervista con WCCFTech. Secondo quanto indicato, attualmente Alan Wake 2 richiede un po' più di venti ore, ma chiaramente dipende anche dal livello di abilità del giocatore. Remedy precisa però che questa cifra potrebbe cambiare in quanto sta ancora aggiungendo contenuti al gioco.

Ricorda inoltre che Alan Wake 2 è un gioco non lineare, quindi è possibile che ogni partita del giocatore abbia una lunghezza leggermente diversa a seconda del modo in cui si affrontano gli eventi con i due personaggi. A tutto questo si somma il fatto che a un certo punto dovrebbe arrivare un DLC, quindi la longevità aumenterà ancora di più.

Come sempre ricordiamo che la lunghezza di un gioco non è direttamente proporzionale alla sua qualità. Un gioco può essere lungo o breve, ma ciò che conta è che l'esperienza sia positiva. Inoltre, se un gioco dà sufficienti motivi per essere rigiocato, la sua lunghezza in pratica aumenta. Chiaramente i giocatori devono comunque investire il proprio denaro e il proprio tempo in modo accorto e quindi sapere la durata stimata di un videogioco è per molti importante.

Alan Wake 2 sarà pubblicato il 17 ottobre 2023 per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Vi ricordiamo che abbiamo anche intervistato Sam Lake e Kyle Rowley.