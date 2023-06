Like a Dragon: Infinite Wealth, RGG Studio spiega perché il nome è diverso in occidente

RGG Studio ha da poco annunciato il titolo ufficiale del prossimo capitolo della saga nota per anni come Yakuza. Si chiamerà Like a Dragon: Infinite Wealth. In Giappone, invece, sarà molto più semplicemente Ryu Ga Gotoku 8 (ovvero Like a Dragon 8). Perché questa differenza? La risposta è arrivata dal team di sviluppo tramite Twitter. Vediamo il messaggio completo.

Le parole di Masayoshi Yokoyama, director dello studio e produttore esecutivo, sono le seguenti: "Per quanto riguarda il titolo di Ryu Ga Gotoku 8... Siamo lieti di annunciare che il titolo ufficiale della prossima pubblicazione occidentale di Like a Dragon sarà Like a Dragon: Infinite Wealth. In Giappone, invece, il titolo ufficiale sarà Ryu Ga Gotoku 8. Il motivo di questo cambiamento è che abbiamo stabilito che i messaggi e i temi di quest'ultimo gioco potrebbero essere percepiti in modo diverso dai fan in Giappone e in Asia rispetto a quelli in Occidente che hanno iniziato il franchise da Yakuza: Like a Dragon."

"Inoltre, abbiamo ritenuto che un sottotitolo non fosse sufficiente per Ryu Ga Gotoku 8 in Giappone. A quale personaggio e a quale punto di vista di questa storia complessa e intrecciata pensate di potervi affezionare maggiormente? A seconda dei titoli passati, la vostra risposta potrebbe cambiare! Ci auguriamo che, una volta terminato il gioco, possiate anche essere invogliati a fornire un vostro sottotitolo. La versione occidentale, invece, è sottotitolata per i fan che hanno iniziato la loro esperienza di Like a Dragon con la storia di Kasuga Ichiban (Yakuza: Like a Dragon)."

"Il concetto di infinito (∞) è profondamente legato ai temi dell'ultimo capitolo. Avevamo in mente questo sottotitolo fin dal teaser trailer dello scorso anno, in cui i due personaggi principali, Kasuga Ichiban e Kazuma Kiryu, erano circondati dal simbolo "∞". Cosa significa "Ricchezza infinita"? Esiste davvero una cosa del genere? Siamo tutti in attesa del giorno in cui potrete scoprirlo da soli."

Diteci, che ne pensate di questa nomenclatura? Vi piace oppure avreste preferito qualcosa di diverso?

Ecco infinite il trailer con periodo di uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth