My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è proprio come dovrebbe essere

I fan dell'anime di My Hero Academia sono in attesa dell'arrivo della settima stagione, che proseguirà le vicende degli eroi e dei villain preferiti. Tra i personaggi più frequentemente a schermo, Momo Yaoyorozu è probabilmente una delle preferite del pubblico. Ora, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da black_melodie.

black_melodie ci propone un cosplay molto fedele del personaggio. La sua Momo Yaoyorozu si presenta con la tuta da eroina, pronta per combattere con tanto di bastone di metallo, sua tipica arma nella serie. Ricordiamo che Momo ha il potere di creare qualsiasi oggetto di cui conosca l'esatta composizione direttamente dalla propria pelle. La sua capacità è parte anche del suo background narrativo, in quanto è di famiglia ricca (molto ricca) e quindi non ha bisogno di usare questa capacità per ottenere oggetti che desidera, in quanto può comprare tutto quello che vuole. La ragazza però non si rende conto della disparità economica con gli altri studenti alle volte.

Se siete fan del personaggio, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di cosplaynin è molto estivo. Ecco poi il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione cheerleader di philotes.cos è allegro. Come non citare anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di lockserkawa si copre col mantello.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da black_melodie? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?